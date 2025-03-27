CHP'den Bayramda Dev İmza Kampanyası

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramla birlikte devasa bir imza kampanyası başlatacaklarını belirterek, "Hedefi Türkiye'deki son seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy kadar imza toplanması" dedi. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olarak da "Başka biri yok gündemimizde. Ama İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine röportaj verdi. Saraçhane'de kendisine ayrılan çalışma ve dinlenme odasında röportaj veren Özel, AK Parti ile bayramlaşmayacaklarını yineledi. Özel, Maltepe'de miting kararını meydanda toplananlarla birlikte aldıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Biraz önce meydanda oylama yaptık, yüzde 80 oyla Maltepe'de büyük bir miting yapmaya karar verdik. Genelde eylemler bu yakada olduğu için, Anadolu yakasından gelemeyenlerin de bir özlemi var. Devamında da hep beraber bayramda resmi bir bayramlaşmaya katılmayacağız. Zaten MHP ile AKP 'Bu bayramda biz CHP ile bayramlaşmayacağız' demişti. Bize bunları yapan AKP ile bayramlaşmayacağız. Bütün muhalefet burada Saraçhane'de bayramlaştık.

"Erken seçim talebinin güçlendirileceği bir kampanya başlatacağız bayramda"

Bayramda Anadolu'ya açılıyoruz. 81 ilde, 973 ilçede, köylerde, mahallelerde, beldelerde, vatandaşlarımızla bayramlaşacağız.

Ekrem İmamoğu'nun tutuksuz yargılanması ve bir an önce ön seçim yapılması talebiyle imza kampanyası başlatacağız. Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı belirleyen 15 milyon kişi ve 1 milyon 750 bin üyemiz bu sefer de devasa imza kampanyası için bayramla birlikte start alacak. Hedefi Türkiye'deki son seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy kadar imza toplanması.

Erken seçim talebinin güçlendirileceği bir kampanya başlatacağız bayramda. Bayramdan sonra sonra da büyükşehirler Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon ve Burasa'da büyük mitinglerle devam edeceğiz."

Özel, CHP'ye kayyum atanması riskine ilişkin de şunları söyledi:

"Bize kayyum atanması riskine karşı olağanüstü kongre kararı aldık. 6 Nisan'da yapacağız. Çankaya İlçe Seçim Kurulu da bunu kabul etti. Şu an normal takvim işliyor. Kurultayımızı yapacağız ama buna rağmen kayyum atarlarsa da kayyum da onu yapmak zorunda, başka bir çaresi yok."

"Başka biri yok gündemimizde"

Özel, Ekrem İmamoğlu dışında başka bir cumhurbaşkanı adayı alternatifi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız. Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırmak için diploma iptaline bir dava açtık. Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok hukuk dışı bir şekilde iptal edildi. O durumda zaten adaylığının önünde bir engel kalmayacak. Ekrem İmamoğlu içeride de olsa, dışarıda da olsa adayımız. Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız.

Tüm ulaşım yasakken, tarihi yarımada gibi bir yerde pazar akşamı 1,5 milyon kişiyi toplayabilen motivasyon, önünde hiçbir engel tanımaz. 15 milyon insanın, bastonuyla, yürüteciyle, karnında bebeğiyle, engellilerin oy vermeye koştuğu, coşkun akan selin önünde kimse duramaz. Biz aday göstermesinin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız. Başka biri yok gündemimizde. Ama İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır."