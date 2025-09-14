Özgür Özel, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gururumuzsunuz 12 Dev Adam! Avrupa Şampiyonası finalinde, milletimize büyük bir onur yaşatan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Daha nice başarılara yürüyeceğinize yürekten inanıyor, emeğinizi ve mücadelenizi kutluyorum." ifadelerine yer verdi.