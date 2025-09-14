Haberler

Özgür Özel, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı Tebrik Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medya üzerinden tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gururumuzsunuz 12 Dev Adam! Avrupa Şampiyonası finalinde, milletimize büyük bir onur yaşatan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Daha nice başarılara yürüyeceğinize yürekten inanıyor, emeğinizi ve mücadelenizi kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar

Piyasayı karıştıran hamle! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı

Muhtarı uyandıran telefon: Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.