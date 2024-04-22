Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için video yayınladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından bir video yayınladı. Videoda, Özel'in çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle X hesabından bir video yayınladı. Özel, videoya; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" notunu düştü.

Videoda; 23 Nisan şarkılarına ve Özgür Özel'in çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.