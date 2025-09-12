Özgür Özel, 15 Eylül'de Mutlak Butlan Olasılığını Değerlendirdi: "Öyle Bir Karar Alınmayacağını Umuyorum.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'deki duruşması öncesinde mahkemeden kayyım ya da mutlak butlan kararı çıkması olasılığına ilişkin olarak, "Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum ilk başta. Alınırsa da Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Zaten altı gün sonra yapılacak kurultay var. Kemal Bey, altı gün sonraki kurultayda genel başkanın seçilmesini takip edecektir. Ondan sonra da partide omuz omuza devam edecektir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SZC TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrının ardından kendisine bir dönüş olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir çağrı yapıyorum değil de Ruşen Bey'in sorusuna verdiğim bir cevap. Ben önceki genel başkanlara ne açıklayacağını, toplum nezdinde çağrı yapmak, benim siyasi terbiyeme, parti terbiyeme uymaz. Bunu beklerim ama kamuoyuna çıkıp da böyle bir açıklama yapın demedim. Nereye gitsek partililerin, insanların 'Pazartesi ne olacak' diye korkuları var. Açıkçası pazartesiden korkum yok, alınacak kararla ilgili endişem yok. Bu mesele CHP'yi karıştırmak, tartıştırmak, başka gündemler konuşulmasın diye ortaya atılan bir mesele olduğunu söyledim. İstanbul'da özel seçilmiş bazı aparatlar var. Öyle bir hakime denk gelmedikten sonra... İstanbul il seçiminde çok kötü niyetli bir karar verdi. Kararını vermiş bütün Türkiye yanlış diyor. Bütün hukuk adamları, doçentler, profesörler, tecrübeli cezacılar 'olacak iş değil' diyor. Bunun itiraz mercii YSK da değil. Bunun itiraz mercii istinaf. Biz de onun verdiği karara itiraz etmek durumundayız ki reddedilince istinaf edelim. Gidiyoruz ve verdiği karara itiraz dilekçesi veriyoruz. Aynı gün veya ertesi sabah bize diyor ki '26 Eylül'de duruşmamız var ya o günü bekleyin, kararı o zaman vereceğim' diyor. Kendi kararının arkasında durma kararını niye o gün veriyorsun? Sen ya kararı kaldır, hatalıysan kaldır. O zaman bekleyelim o günü.

"İstanbul'daki gibi özel atanmışa denk gelmezsek zaten ne butlan kararı olur, ne kayyum kararı, ne tedbir kararı olur"

Yok kararın doğruysa itirazımı reddet ki gideyim istinafa, doğru mu yanlış mı üst mahkeme karar versin. Bizim üst mahkemeye gitme hakkımızı başsavcılıktan aldığı talimatla ki böyle bir talimat veremez, kötülüğü planladığı için parti üzerindeki bütün operasyonu tek elden yönettiği için yetkisini aştığı için ve meslekteki etik kuralları ayaklar altına aldıkları için bu oluyor. Reddetmiyor, 24 gün bekleyin diyor. O 24 günde ne kötülükler olacaksa olacak. Tabii beklemedikleri bazı hamlelerimiz oldu. Biz de gittik Yüksek Seçim Kurulundan kongre takvimlerimizi işlettik. Eninde sonunda ne yaparlarsa yapsınlar İstanbul seçilmiş bir il başkanına teslim edilecek ama atadıkları kayyum eliyle kötülük yapmaya ve başka bir mahkemeden de başka bir kötülük beklemeye niyetlenmiş adamlar. İstanbul'daki gibi bir seçilmişe denk gelmezsek, özel atanmışa denk gelmezsek zaten ne butlan kararı olur, ne kayyum kararı, ne tedbir kararı olur. Benim bir endişem yok. Kötüsü gelirse de dünden hazırım."

"16'sında kayyım da gelse 21'inde Olağanüstü Kurultay var"

Özel, Kılıçdaroğlu ile bu konu hakkında bir görüşmesi olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok da güzel bir programımız vardı. Partinin gelecekte Türkiye'ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımıza ilişkin 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bu haftaya davet için aradım kendisini. Güzel de bir sohbet oldu. Bana Sayın Genel Başkan'a bu konuda 'Şöyle söyleyin' demek düşmez. Bana bir iması yok ama Kemal Bey ile genel diyaloğumuzdan böyle bir gerginlik, bir husumet, bir tartışma görmedim. CHP, Türkiye'de sandığın teminatı. Parti içinde de sandık koyan tek partiyiz biz. Bir partinin sandık olmadan yönetilmesine zaten Cumhuriyet Halk Partililer asla onay vermezler, olumlu bakmazlar, böyle bir şeyin parçası olmazlar. Ben mevzunun orasına bakıyorum. Delegelerimizin tamamına yakını 1,5 günde koştular, bin imzayı teslim ettiler ve olağanüstü kongre kararı aldılar. 16'sında kayyım da gelse olumsuz bir karar da olsa 21'inde Olağanüstü Kurultay var, parti genel başkanını seçecek zaten. Nasıl İstanbul'a atanan kayyım, biz her ne kadar itiraz etsek, tanımasak da atanan kayyım süreci İstanbul ilçe kongrelerine engel olmadıysa genel merkeze de atanabilecek bir kayyım Genel Merkez Kongre sürecine engel olamaz. Kanunla güvence altına alınmış bu iş. O yüzden ne olur? 6 gün sonra seçim olur" ifadesini kullandı.

"İstanbul'da Üsküdar işgalinin ve rantının bekçiliğini yapmış adamı tuttular İçişleri Bakanı yaptılar"

Özel, şunları kaydetti:

"CHP'de bir parçalanma yok, bir bütünleşme var. Delege kenetlendi. 30 kişilik bir liste malum İstanbul İl Başkanlığı'na girmesine kayyım tarafından verilmiş. Bugün içlerinden bir tanesi meczup, yalancı, iftiracı, ailelerimize küfreden, evlatlarımızı tehdit eden, space odalarında her türlü rezilliği yapan meczuplar o listede. Gidiyorlar oradan resim çektiriyorlar. Binaya, polis şeyiyle alt kata giriyorlar, Özgür Çelik'in katına girmiyorlar. Alt kata girip birkaç dakika çektirip kaçıyorlar falan polis marifetiyle. İçlerinden biri gitmiş bakın lafa bak ya. 'İninize girdik' demiş. Dövdüler, onu orada. Rezil rüsva oldu. Bir liste var 30 kişilik, yarısından fazlası partiden ihraç edilmiş.

İçişleri Bakanlığı'nı aradık, Valiliği aradık. Partiyi itibarsızlaştırmak için bu kadar iğrenç oyunlara başvuruluyor olması sizi büyütmez, büyük rezalet. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... Bakın çok kötü şeyler söylemek istemiyorum. Gerçekten kendime yakıştıramıyorum. Sonradan böyle yani diyorum ki 'bu adamların seviyesine indin, çıkarken de vurgun yedin' diyorum. İstanbul Valisi'yken Üsküdar'daki kıyı işgalinin ve rantının bekçiliğini yapmış adamı tuttular İçişleri Bakanı yaptılar. Kendinden öncekinin birçok yanlışı vardı. Hep onları eleştirdik. Bu geldi 'çetelerle mücadele edeceğim' dedi. Soylu'nun ekibini tasfiye edecek diye bir sürü kendisi de bir sürü yanlışın içinde. Önceki de çok pislik bir yapıydı. Gelen gideni aratır diyeceğim, kimse Süleyman Soylu'yu aratamaz. Bin beter oldu diyeceğim.

"Fiilen adres değişikliğini yapmıyor"

Biz, binayı kayyıma verirsek yazıklar olsun. Devletin polisini karşımıza diktiler. Bir karıştan gözümüze gaz sıkıldı, plastik mermi atıldı. 4 tane milletvekilimiz hastanelik oldu. Haneme tecavüz ettiler, meşru müdafaa yaparken bile kimsenin canını yakmadık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yer değişikliği başvurusunu yaptık, sisteme işlendi. İçişleri Bakanlığı'na yaptık, bekliyor. Fiilen, halk arasındaki deyimle domuzluğuna adres değişikliğini yapmıyor, yaptırmıyor. Valiye de suç işletiyor."

Özel, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak atanması durumunda ihraç edilip edilmeyeceği sorusu üzerine, "Ben şimdi olmamış bir şeyi... Şimdi Gürsel Tekin atanmadan önce de böyle bir şeyi söylemedim. Gürsel Tekin geldi, atandı, görevi kabul etti. Ondan sonra oturduk, MYK'yı topladık, bir karar verdik. Şimdi mutlak butlan kararı yokken, Kemal Bey böyle bir şey yapmamışken bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.

"Omuz omuza devam edecektir"

Özel, "Şimdi Partiye bir kayyum atanırsak atandığında -bence hukuksuz bir karar olur da- biz İstanbul İl Başkanlığının üzerinde bir yapıyız ve görevdeyiz. Görevden alabiliriz ama Partiye kayyum atamaya kalktıklarında zaten kayyum ya da mutlak butlan kararından sonra gelen kişi bizim partideki görevlerimizi devralmaya gelen kişi. Yani onu Partiden atmak için genel başkan olman lazım. O başka bir şey. Kemal Bey'in partiden atılması meselesi provokatif bir soru. Biz Kemal Bey'i partiden atmak değil baş tacı yapmak isteriz. Hiç öyle bir niyetimiz yok. Böyle bir karar alınırsa kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Öyle umuyorum. Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum ilk başta. Alınırsa da Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Zaten altı gün sonra yapılacak kurultay var. Kemal Bey, altı gün sonraki kurultayda genel başkanın seçilmesini takip edecektir. Ondan sonra da partide omuz omuza devam edecektir" ifadesini kullandı.

"Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atan Yerlikaya olur"

Özel, eski CHP İstanbul İl Binası'nda yaşanan olaylara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sessiz kaldığını belirterek "Yetkisi olmayan iş yapıyor. Çok ağır bir şey söyleyeceğim de yutkunuyorum. Meclis Başkanı'na anlatıyorum. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmuş. Tarafsız olsa cumhurbaşkanını arayacağım. Bu kötülüğü yapan, icra eden o partinin genel başkanı zaten. Bu yaptıkları alnında kara leke" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Partime yapılan haysiyet cellatlığını affetmem. Bu parti Atatürk'ün emaneti. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Tayyip Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar. Bunlar geldiği sandığı inkar eden adamlar. Ali Yerlikaya sen kimsin CHP'ye haysiyet cellatlığı yapıyorsun. Anneme söven namussuzu, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına sokup fotoğraf çektirecek ve buna zemin hazırlayacak haysiyetsizlikle karşı karşıyayız. Ben kimseye kinlenmem ama bu yaptıkları gerçekten kinlendiriyor. Bu görevler el değiştirecek, o makamlarda CHP'li İçişleri Bakanı oturacak, o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır. Adam değiller, insan değiller. 2011'den beri aynı meclis salonundayız. Dokuz sene grup başkanvekilliği yaptım. O makamlar gelecek, geçecek. Günü gelecek utandıracağız seni. Günü gelecek bu yaptığını savunamayacaksın. Bir partinin Genel Başkanına, il başkanına söven sayan meczupları o partiden biz çıkınca gizli gizli fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştırıyorlar. Yarın o binadayız, hadi o haysiyetsiz gelsin girsin o binaya. İninize girdik diyen gelsin yarın. MYK toplantısı yapacağım. Bu da İçişleri Bakanıyım diye orada oturuyor."

