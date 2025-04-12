CHP'li Karabat: AK Parti Kıbrıs'ta Seyirci Kalıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AK Parti iktidarının Kıbrıs ve Doğu Akdeniz politikalarına tepki gösterdi. Karabat, Katar'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte enerji sondajı yaptığını ve Yunanistan'da düzenlenen tatbikatlara katıldığını belirterek, "AKP seyirci kalıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin halk desteğini yitirdikçe jeopolitik hamlelerle ayakta kalmaya çalıştığını ve bu süreçte Türkiye'nin ulusal çıkarlarının göz ardı ettiğini ifade etti. "AKP kendini oyun kurucu zannediyor; ama aslında figüran" diyen Karabat, Katar'ın hem enerji hem de askeri alanda Türkiye aleyhine konumlandığını vurguladı.

Karabat'ın paylaşımına göre, Nisan ayının ilk haftasında Yunanistan'da düzenlenen ve 'INIOCHOS' adı verilen çok uluslu hava tatbikatına Katar, İsrail, Fransa, Hindistan ve NATO üyesi birçok ülke katıldı. Tatbikat kapsamında hava savunma sistemlerine karşı operasyonlar, stratejik hedeflerin vurulması ve özel görev senaryoları çalışıldı.

Tatbikatın kamuoyunda dikkat çekmemesi için Katar medyasında geri planda tutulduğunu belirten Karabat, "Bu tatbikat, Katar, İsrail ve NATO'yu ilk kez bir araya getirdi" dedi.

Karabat, Yunanistan'daki tatbikatın yapıldığı günlerde Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın GKRY'yi "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak tanıdığını ve büyükelçi atadığını hatırlattı. Karabat, bu gelişmelere karşı AK Parti'nin yalnızca sembolik tepkiler verdiğini, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bu konuyu Özbekistan ziyaretinde gündeme almadığını söyledi.

Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Katar Yunanistan ile tatbikat yapıyor, AKP Kıbrıs'ta seyirci kalıyor. Halk desteğini yitiren AKP, varlığı sürdürmenin yolunu jeopolitikte arıyor. Kendini 'oyun kurucu' zanneden AKP, aslında figüran olduğunu görmüyor. Dost dedikleri Katar bile neler yapıyor, tek tek anlatalım.

Öncelikle, bir önceki paylaşımımızı hatırlayalım. AKP'nin Kıbrıs üzerine planlarını deşifre ettiğimiz tespitlerimiz büyük ses getirdi. Aşağıda paylaşacağımız yeni bilgilerle bu floodu beraber okuyun.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının çıkarılması için pek çok ülke çalışma yürütüyor. Peki, AKP'nin dost dediği Katar ne yapıyor? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adına sondaj yapıyor. Bunlar ticari ilişkiler deyip geçemezsiniz. Çünkü Katar askeri alanda da Türkiye'nin aleyhine pozisyon alıyor. GKRY ve Yunanistan'daki askeri tatbikatlara katılıyor.

Yunanistan'da Nisan'ın ilk haftasında düzenlenen INIOCHOS isimli hava tatbikatına Katar, İsrail, Fransa, Polonya, Hindistan, İtalya'nın aralarında olduğu 13 ülke katıldı, savaş uçakları birlikte uçuş yaptı. Bu tatbikatın Türk kamuoyunda dikkat çekmemesi için Katar medyasında ön plana çıkarılmaması istendi. Ancak Yunanistan Hava Kuvvetleri bütün görüntüleri paylaştı. Yunanistan'daki tatbikat, Katar, İsrail ve NATO'yu ilk kez bir araya getirdi.

INIOCHOS tatbikatında simüle edilen bazı görevlere dikkatinizi çekerim: Entegre hava savunma sistemine karşı hava operasyonları, karşı saldırı, hava/havaalanı saldırısı, özel hedefler (köprüler, elektrik santralleri, araçlar vb.) Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri Katar'a ambargo uygularken, Türkiye zor durumda kalan Katar'a başta gıda ve sağlık malzemeleri olmak üzere her türlü ürünü göndermişti. Şimdi Katar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin aleyhine ne varsa orada yer alıyor.

"Numan Kurtulmuş, GKRY'nin tanınması konusunda tek kelime etmedi"

Yunanistan'da tatbikat gerçekleştirilirken başka gelişmeler de oldu. Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan GKRY'yi 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıyıp büyükelçi atadı. AKP'den göstermelik tepki dışında bir ses çıkmadı.

Aynı günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özbekistan'ı ziyaret etti ve o da GKRY'nin tanınması konusunda tek kelime etmedi. Çünkü AKP bu işin tam ortasında ve Türk cumhuriyetlerinin GKRY'yi tanımasını görmezden geliyor.

Tam 23 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP, bir ülkenin bile KKTC'yi tanımasını sağlayamadı. Üstüne, GKRY'nin devlet statüsünün güçlenmesine göz yumdu. İçeride ise yerli ve milli söylemleriyle 'oyun kurucu' olduğu yalanını yaydı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıkça söylüyor: 'Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkmasını istiyor.'

Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğü AKP eliyle yok ediliyor. Katar gibi AKP'nin iş birliği içinde olduğu ülkeler de buna destek veriyor. AKP, Kıbrıs'ı verip orada kurulacak doğalgaz boru hattından ekonomik krize kaynak sağlama, yandaşlara da komisyon alma planları yapıyor. Bunları yaparken de Türkiye'yi otoriter bir yapıya sürüklüyor.

Tekrar uyarıyorum: Türk milleti AKP'yi istemiyor. Türkiye 1'den büyüktür ve ülkenin jeopolitik güvenliğini yok edecek hamleler yapmaktan uzak durun. Muhalefeti yok edip otoriter rejime geçme planları tutmayacak. Buna hizmet edenler hem halkımız hem de yargı önünde hesabını tek tek verecek."