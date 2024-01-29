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CHP İstanbul İl Başkanı: Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı Türkiye'nin birlik beraberliğine yapılmış bir saldırıdır

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaparak, saldırının Türkiye'nin birlik beraberliğine yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti. Çelik, kiliseyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan silahlı saldırıya ilişkin "İbadet esnasında bir inanç kurumunda bu saldırının gerçekleştirilmesi bizi ayrıca derinden üzmüştür Türkiye'mizin birlik beraberliği açısından. Türkiye'mizin birlik beraberliğine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, maskeli iki kişi tarafından bugün saat 11.40'ta ayin sırasında silahlı saldırı düzenlenen, C.T. isimli vatandaşın yaşamını yitirdiği Santa Maria Kilisesi'ni bu akşam ziyaret etti. Ziyaretin ardından kilise önünde açıklama yapan Çelik, şunları söyledi:

"Öncelikle hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyelim. Kilisenin rahibini ziyaret ettik az önce. Üzüntülerimizi belirttik. Başsağlığı dileklerimizi ilettik ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Üzüntülüyüz. Ayrıca ibadet esnasında bir inanç kurumunda bu saldırının gerçekleştirilmesi bizi ayrıca derinden üzmüştür Türkiye'mizin birlik beraberliği açısından. Türkiye'mizin birlik beraberliğine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bir daha böylesi acı olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Tabii ilgili bakanlıklar ve emniyet müdürlükleri süreci takip ediyor. Biz de takipçisi olacağız. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun diyelim. Tüm Sarıyerlilerin başı sağ olsun diyelim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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