Özgür Çelik'ten "29 Ekim" Mesajı: "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını Demokrasiyle Taçlandırmak İçin Büyük Bir İnançla Mücadeleye Devam Edeceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı. Çelik, Beylikdüzü Belediyesi’nin “29 Ekim 100. Yıl Parkı” açılışı ve 100 ağaç dikim etkinliğinde; “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkacak gençler İstanbul’da, Türkiye’de var. Biz mutlaka ve mutlaka Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını sizlerle beraber; Cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandırmak için büyük bir inançla, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı. Çelik, Beylikdüzü Belediyesi'nin "29 Ekim 100. Yıl Parkı" açılışı ve 100 ağaç dikim etkinliğinde; "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkacak gençler İstanbul'da, Türkiye'de var. Biz mutlaka ve mutlaka Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını sizlerle beraber; Cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandırmak için büyük bir inançla, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl 100'üncü yılında olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün bir dizi etkinliğe katıldı. Çelik, ilk olarak Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk bıraktı.

Daha sonra Beylikdüzü Belediyesi'nin "29 Ekim 100. Yıl Parkı" açılışı ve 100 ağaç dikim etkinliğinde yer alan Çelik, burada yaptığı konuşmada; "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındayız. Göz bebeğimiz, Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Öncelikle bizlere bu güzel Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

"100. YIL PARKI VE AĞAÇLARI UZUN YILLAR YAŞAYACAK"

Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet kutlamalarının devam edeceğini belirten Çelik, Beylikdüzü Belediyesi'nin çok anlamlı bir açılış yaptığına vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Bugün Beylikdüzü'nde belki de Cumhuriyet tarihinin Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kutlama programlarının en anlamlılarından bir tanesini yaşıyoruz. Çünkü bugün burada açılan 100. Yıl Parkı ve parkın içerisine dikilen 100 ağaç, çok uzun yıllar yaşayacak. 10, 20, 50 yıl sonra gençler, bu parka geldiğinde hem Cumhuriyetin 100'üncü yılını anacaklar hem o ağaçların gölgesinde çocuklar oyun oynayacaklar. Gençler, kadınlar, yaşlılarımız dinlenecekler. İçerisi de çok anlamlı. Başkanımız, parkın içerisinde bizi dolaştırırken parkın 3 günde yapıldığını söyledi. İçerisinde zeytin ağaçları var. Biliyorsunuz; zeytin, barışın simgesi. Çınar ağaçları var, bağımsızlığın simgesi ve Cumhuriyetimizin köklerinin ne kadar sağlam olduğunun simgesi. Bu anlamıyla ben Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'a ve onun bütün çalışma arkadaşlarına, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemize böyle anlamlı bir parkı kazandırdığı için sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum."

"CUMHURİYET KURUMLARI TAHRİP EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Milli mücadele dönemi ile Cumhuriyetin kuruluşuna değinen Çelik, bugün Cumhuriyet kurumlarının tahrip edilmeye çalışıldığını ancak buna karşı mücadelelerinin süreceğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Bugün içinde bulunduğumuz günlerde Cumhuriyetin 100'üncü yılında Cumhuriyetin kurumları bir bir tahrip edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyetin en önemli kurumları, yasama kurumu, yürütme kurumu, yargı kurumu etkisizleştirilmiş durumda. Ne yazık ki Türkiye'nin bütün kurumlarında bir kişi tarafından alınan kararlarla ülke yönetilmeye çalışılıyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiğimiz bugünlerde şunu bilmenizi istiyorum. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkacak gençler Beylikdüzü'nde var. Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkacak gençler İstanbul'da, Türkiye'de var. Biz mutlaka ve mutlaka Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını sizlerle beraber Cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandırmak için büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz."

"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER" SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Özgür Çelik'in Beylikdüzü'nden sonraki durağı ise Ortaköy İskelesi oldu. Burada CHP Adalar İlçe Örgütü'nün Türk bayrakları ve bandolar eşliğinde iskeleye yanaşan teknesine binen Çelik, örgütün organize ettiği bu tekne turunun çok kıymetli ve önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdun dört bir yanı işgal altındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a gelir. İstanbul Boğazı'nın dört bir yanında İngiliz gemileri vardır. Atatürk'ün yanındaki arkadaşı der ki, 'Görüyor musun Paşa'm, her şeyin bittiği yerdeyiz. İngiliz gemileri, İstanbul Boğazı'nı işgal etti. Yurdun dört bir yanı işgal altında.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir inançla ve büyük bir kararlılıkla tek bir cümle söyler. Der ki, 'Geldikleri gibi giderler'. O lafı Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada, İstanbul Boğazı'nda söylemiştir. Tam 100 yıl sonra İlçe Başkanımız Ercan Akpolat ile onun yol arkadaşları ve Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ile burada bir Cumhuriyet kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet, bağımsızlık demektir; bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz."

"CUMHURİYET, CUMHURİYETİN AYDINLARIDIR"

Çelik, tekne turundan sonra Beşiktaş Belediyesi'nin içerisinde sanatçı Zülfü Livaneli'nin adını taşıyan Livaneli Müzesi'nin ve Afife Jale Sahnesi'nin bulunduğu Ortaköy Kültür Merkezi'nin açılışına da katıldı. Zülfü Livaneli ile sanatçı, yazar Sunay Akın'ın da katıldığı açılış programında konuşan Çelik, "Bu etkinlikte söyleyebileceğim tek şey var. O da şudur. Cumhuriyet, Zülfü Livaneli'dir. Cumhuriyet, Sunay Akın'dır. Cumhuriyet, Afife Jale'dir ve Cumhuriyet bu alandaki kadınlardır. Çünkü biz Cumhuriyet sayesinde onların fikirlerini öğreniyoruz, okuyoruz. Onların fikirleriyle yolumuzu aydınlatıyoruz. Cumhuriyet, Cumhuriyetin aydınlarıdır. Bu anlamıyla bugün katıldığım en anlamlı etkinliklerden bir tanesi olduğunun altını ifade altını çizmek istiyorum" dedi.

"16 MİLYONLUK KENTİN İL BAŞKANI OLABİLİYORSA BU CUMHURİYETE BORÇLUYUZ"

Çelik, "Biraz önce Livaneli Müzesi'ni büyük ustayla beraber inceledik. Yani bugün Türkiye'de, Anadolu'da doğmuş bir çocuk dünyanın barış elçisi olabiliyorsa, bunu Cumhuriyete borçlu. Bugün Anadolu'da doğmuş bir çocuk 200-500 binlik, milyonluk kentlerin belediye başkanı olabiliyorsa, 16 milyonluk kentin il başkanı olabiliyorsa, 86 milyonluk ülkede devlet kademelerine gelebiliyorsa bunu Cumhuriyete borçluyuz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Çelik, kültür merkezini ilçeye kazandıran Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ekibine teşekkür etti. Çelik, son olarak da İstanbul Valiliği'nin Cumhuriyet Resepsiyonu'na katıldı.