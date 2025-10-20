Haberler

Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanlığına Yeniden Seçildi

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği seçimde 536 oy alarak yeniden il başkanı oldu.

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik yeniden il başkanlığına seçildi.

Bayrampaşa'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, Divan Başkanlığını Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptı.

İl yönetimi ve kurultay delegeleri listesi yaklaşık 6 saatlik görüşmenin ardından belirlendikten sonra delegeler, hazırlanan alanda oylarını kullandı.

Toplam 655 delegenin bulunduğu seçimde 565 oy kullanıldı.

Seçime tek aday olarak katılan Özgür Çelik, geçerli oyların 536'sını alarak il başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Haberler.com
500

