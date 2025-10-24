Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı Seçildi

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde tek aday olarak girdiği seçimde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, Bahçelievler İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Mazbatasını almak için seçim kuruluna gelen Çelik'e, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, ilçe başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.

Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelik, 2 yıl önce göreve geldiklerini söyledi.

Yarışlı bir kongreyle seçildiklerini dile getiren Çelik, "Bu görmüş olduğunuz mazbata CHP'nin siyasallaşmış yargı kararlarıyla dizayn edilemeyeceğinin ve o siyasallaşmış yargıdan medet umanlar tarafından CHP'nin dizayn edilemeyeceğinin, CHP'de bütün kararların örgüt tarafından, parti üyeleri tarafından verileceğinin göstergesidir." diye konuştu.

Delegelerin katılımıyla geçen ay Olağanüstü İstanbul İl Kongresini gerçekleştirdiklerini, geçen hafta ise Olağan İl Kongresini yaptıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün de kurultay davasıyla ilgili bir karar verildi. Yani 'Yapılan olağanüstü kurultayla da açılan davalar konusuz kalmıştır.' denildi. Buradan şunu ifade etmek isterim: İstinafa bir başvurumuz vardır İstanbul Kongresi'yle ilgili... Oraya atanan tedbir kararıyla, kayyumla ilgili. Artık bugün kurultayla ilgili verilen karardan sonra gerçekleşen olağanüstü ve olağan İstanbul il kongresinden sonra yapılan bu tedbir uygulamasının atanan bu kayyum kararının da bir an önce istinaf mahkemesi tarafından kaldırılması gerekir."