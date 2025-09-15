Özgür Çelik: 'Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız'

Haber : İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, CHP'nin Kurultay davası duruşmasının ardından açıklama yaptı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davayı erteledi. Özgür Çelik ise erteleme kararına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Beklediğimiz karar reddi yönündeydi. 24 Ekim'e bir erteleme yapıldı. Bu süre içerisinde olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştireceğiz, Olağan İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştireceğiz, olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz.

"Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız"

Bir bütün olarak zaten büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Benim iki yıllık görev süremin olmasına bir ay kala İstanbul İl binası abluka altında. Partinin kurultayına yönelik açılmış dava. O kurultaydan sonra bir olağanüstü kurultay gerçekleşti ve Sayın Genel Başkanımız kullanılan oyların tamamını alarak bir güven tazelemişti.

"Kararlı bir biçimde iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz"

Bu yönüyle şöyle değerlendiriyoruz; Demokles'in kılıcını Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesinde sallandırma girişimi. Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda kongrelerle tartışılsın, kurultaylarla tartışılsın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumdaki itibarı azalsın, imajı zedelensin. Bunun çabası. Ama bu çabaya yönelik biz hem Türkiye'nin gerçek sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz, hem parti programımızı hazırlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde parti programımız hazırlanıyor. Toplum sorunlarına çözümler üretecek bir iktidar programını hazırlamaya devam edeceğiz ve kararlı bir biçimde iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."