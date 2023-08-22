Özgün, Yeni Şarkısıyla Tarzında Değişiklik Yaptı

2005'ten beri çıkardığı albümlerle büyük başarılara imza atan şarkıcı Özgün, kısa sürede ilgi gören yeni çalışmasının soundu, aranjesi ve melodik yapısıyla tam bir Özgün şarkısı olduğunu belirtti. Sevenlerinin bu şarkıyı dinlediklerinde mutlu olacaklarını düşündüğünü ifade eden Özgün, tarzında da biraz değişikliklere gittiğini ve yeniliklere her zaman açık olduğunu söyledi.

2005'ten beri çıkardığı albümlerle büyük başarılara imza atan şarkıcı kısa sürede ilgi gören çalışması için 'Sounduyla,aranjesiyle ve melodik yapısıyla aslında bence tam bir Özgün şarkısı oldu.

Sevenlerimin dinleyince çok mutlu olacağını düşünüyorum' dedi. Özgün yeni şarkısıyla birlikte tarzında da biraz değişikliklere gittiğini belirtirken, yeniliklere her zaman açık olduğunu ifade etti..