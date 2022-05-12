Özgün Ökmen'in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'nde açıldı - Haberler

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Özgün Ökmen'in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'nde açıldı

Bültenler - Güncel
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Özgün Ökmen'in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'nde açıldı

Başbakanlık eski Müsteşar Yardımcısı Özgün Ökmen; eğitime destek vermeye ve geliri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okumasında harcanmak üzere resim sergileri düzenlemeye devam ediyor.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Bu kapsamda Özgün Ökmen'in "Çocukluğumun Evleri 4. Kişisel Resim Sergisi" Odunpazarı'nda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'nde açıldı. Serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Engin Ataç ile çok sayıda davetli katıldı.

4. Kişisel sergisini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in desteğiyle Eskişehir'de açtığını belirten Ökmen, "Bu benim 4. kişisel sergim ve amacım eğitime destek vermek. Geliriyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını okutuyorum. Bu sergimi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in de desteğiyle Eskişehir'de açtım. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Başkan Büyükerşen de, anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, eğitime verilen desteğin her zaman karşılık bulacağını belirtti.

Açılışı yapılan sergi, Odunpazarı'nda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'nde 29 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bültenler / Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Haberler

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