Özgecan'ın babasından Mersin'deki ağaç katliamına tepki

Mersin'de Özgecen Aslan Meydanı'ndaki kauçuk ağacının matkapla delinip ilaç enjekte edilerek kurutulması olayı, 2015 yılında bindiği minibüs şoförü tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecen Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ı derinden yaraladı.

Olayın duyulmasının ardından İHA muhabirine telefonla ulaşan Mehmet Aslan, sorumluları şiddetle kınadığını söyledi. Bunu yapanların hangi akla, hangi mantığa hizmet ettiklerini anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Aslan, "Eğer amaç ağacın buradan kaldırılması ise kökünden sökülerek başka bir yere nakledilebilir ve kamuoyuna bunun gerekçeleri açıklanabilirdi. Bu böyle olmalıydı" dedi.

"BU OLAY, SEMBOLE YAPILAN BİR SALDIRIDIR"

Ağacın evrensel bir sembol olduğunu kaydeden Mehmet Aslan, "Bu olay, sembole yapılan bir saldırıdır. Biz kadınlara, çocuklara yapılan saldırıları kınıyoruz. Çünkü onlar toplumun güçsüz varlıklarıdır. Ağaç da öyle. Ha kadına, çocuğa saldırmışsın, ha ağaca saldırmışsın. Ormanlarımız yanıyor. Farklı amaçlarla yakılıyor. İçimiz kan ağlıyor, üzülüyoruz. Bunun acısını da ıstırabını da hücrelerimde hissediyorum. Sorumluları şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan olayla ilgili ikisi Büyükşehir Belediye personeli 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesince konuyla ilgili idari soruşturma ve inceleme başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

OLAY

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacında, geçtiğimiz günlerde kuruma meydana gelmiş, Mersin Valiliğinin, sahilin simgesi olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığı, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğu belirlenmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel