Manken Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Elif N.'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Özge Ulusoy'un babasına çarparak ölümüne neden olan sanığa hapis cezası

Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a (73) aracıyla çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif N. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif N., taraf avukatları ve manken Özge Ulusoy katıldı. Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Elif N. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi. Diğer yandan, sanığın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Olayın geçmişi

Kaza, 4 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N., kontrolündeki 06 DV 2053 plakalı aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif N., tutuklandı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANKARA