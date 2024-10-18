Özge Polat'tan Kadınlara Güçlü Mesaj: 'Erkek Evlatlarımızı Bilinçli Yetiştirelim'

İZMİR'in Çiğli ilçesinde eski eşi Serkan Yıldız (34) tarafından tabancayla yaralanan Özge Polat, bir hafta yoğun bakımda tutulduktan sonra servisteki odasına alındı. Baş parmağını havaya kaldırarak her şeyin yolunda olduğu belirten Polat, kadınlara seslenip, "Erkek evlatlarımızı bilinçli yetiştirelim. Her anne bu görevi üstlenirse belki de 5-10 yıl sonra bambaşka yerlere gidebiliriz. Kadın insandır. O erkek evlatları bizler doğurup, yetiştiriyoruz" dedi.

Olay, 7 Ekim'de saat 06.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Özge Polat'ın karşısına 1,5 yıl önce boşandığı Serkan Yıldız çıktı. Serkan Yıldız, yanındaki tabancayla 2 çocuk annesi Polat'a art arda ateş edip, kaçtı. Karnından ve başından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde yığıldı. Özge Polat, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ YARALAYIP, ÇOCUĞUNU ALIKOYMUŞ

Olayın ardından kaçan Serkan Yıldız'ı yakalamak için polis çalışma başlattı. Polat'ın, eski eşi Serkan Yıldız hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu belirtildi. Serkan Yıldız'ın eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi. Yıldız'ın serbest kaldıktan sonra Özge Polat ile ailesini öldürmekle tehdit ettiği, genç kadının şikayetçi sonrası hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi.

KÖTÜ KOKUYLA ORTAYA ÇIKTI

Serkan Yıldız için arama çalışmaları sürerken, 12 Ekim'de Şirintepe Mahallesi 8414 Sokak'taki bir su deposundan kötü koku gelince durum polise bildirdi. Ekipler, başında kurşun yarası olan, üzerinden Serkan Yıldız'a ait kredi kartları çıkan bir erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerindeki kıyafetlerinde Yıldız'ın olay günü üzerindekilerle aynı olduğu belirlendi. Ölen kişinin Yıldız olduğu üzerinde durulurken, kesin sonuç DNA testi ile ortaya çıkacak

'BAŞIMA 1 KURŞUN İSABET ETMİŞ'

Bu arada bir haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren Özge Polat, servisteki odasına alındı. Baş parmağını havaya kaldırarak her şeyin yolunda olduğunu belirten Polat, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Polat, "Olay günü sabah işe gitmek için hazırlanmıştım. Saat 06.00'ydı. Evden çıktım. Telefonumla konuşuyordum. Kulaklığım vardı. 100 metre ilerledim. Birden yan tarafımdan karnıma silahı dayadı. Bağırdım. 'Yapma dur' diyemeden ateş etti. Yere yığıldım. Çok kötü bir karın ağrısıyla kanlarım etrafıma yayıldı. O esnada başıma da ateş etmiş, hissetmedim. Başıma 1 kurşun isabet etmiş. Daha da ateş edecekmiş ancak çevredekiler sesi duyup koşturunca telaşla korkup, kaçtı" dedi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE KORKMAYALIM'

Özge Polat, "Evlatlarım ve sevdiklerimle tekrar yaşayabilmek için ikinci bir şans elde ettiğim için çok fazla ağrım olmasına rağmen mutluyum. İyi ki bu ikinci şans bana geldi. Aileme, sevdiklerime, beni tanıyan veya tanımayan onlarca kişinin duaları ve desteklerine teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kendisi gibi benzer şeyler yaşayan kadınlara da seslenen Özge Polat, "Hiçbir şekilde korkmayalım. Erkek evlatlarımızı bilinçli yetiştirelim. Hayatlarına girecek eşlerin, onların malı olmadığını anlatırsak daha farklı olur. Her anne bu görevi üstlenirse belki de 5-10 yıl sonra bambaşka yerlere gidebiliriz. Kadın insandır. O erkek evlatları bizler doğurup, yetiştiriyoruz. Biz kadınlar o kadar güçlü varlıklarız ki gerçekten ana bambaşka bir şey" dedi.