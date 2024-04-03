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Özerspor'da transfer çalışmaları sürüyor

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Kırklareli 1. Amatör Lig ekiplerinden Özerspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah-beyazlı takım, 15 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Onur Şütürü, kulüp binasında düzenlenen törende sezon öncesi transfer çalışmalarının hızla devam ettiği belirtti.

15 futbolcuyu kulübe kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şütürü, yeni sezona heyecanla hazırlandıklarını kaydetti.

Ata tohumları ekildi

Lüleburgaz'da ata tohumları toprakla buluşturuldu.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ata tohumlarından fide yetiştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ata tohumlarının ekime hazır fideler haline getirileceği ifade edilen açıklamada, sebze fidelerinin Kongre Meydanı'nda vatandaşlara dağıtılacağı kaydedildi.

"Çek gönder" uygulaması başlatıldı

Lüleburgaz Belediyesince "Çek gönder" uygulaması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, mobil uygulama sayesinde vatandaşların kentte gördüğü sorunları fotoğraflayıp belediyeye bildirebileceği belirtildi.

Bu sayede sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulacağı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda Lüleburgaz Belediyesinin farklı müdürlüklerinden ekip oluşturuldu. Kent genelindeki yol, çevre temizliği, altyapı gibi konulara müdahale eden ekip, çek gönder butonu aracılığıyla kendilerine adres bilgisi ve fotoğrafla gönderilen noktaya en kısa süre içinde müdahalede bulunuyor. Oluşturulan kayıtlar sayesinde vatandaşlar talepte bulundukları konunun takibini şeffaf bir şekilde sağlayabiliyor."

Kaynak: AA / Güncel

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