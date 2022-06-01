Özer: "Sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız" - Haberler

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Özer: "Sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Özer: 'Sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız'

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilkini açmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız."

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Balıkesir, Edirne, Kastamonu, Siirt ve Zonguldak'a birer olgunlaşma enstitüsü kuruyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ziya Selçuk Engelli Ankara İzmir Güncel Haberler

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