Özer: "Sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız" - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilkini açmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız."

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Balıkesir, Edirne, Kastamonu, Siirt ve Zonguldak'a birer olgunlaşma enstitüsü kuruyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel