Özer: "İngilizce eğitimini bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek, yeni bir yaklaşımla ilk kez yaz okullarında uygulayacağız" - Haberler

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Özer: "İngilizce eğitimini bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek, yeni bir yaklaşımla ilk kez yaz okullarında uygulayacağız"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü...

İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni

Salondaki katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (1)

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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