Özer: "İngilizce eğitimini bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek, yeni bir yaklaşımla ilk kez yaz okullarında uygulayacağız"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü...
İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni
Salondaki katılımcılar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (1)
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel