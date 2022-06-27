Özer: "İngilizce eğitimini bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek, yeni bir yaklaşımla ilk kez yaz okullarında uygulayacağız" İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü... İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (1) AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Özer: 'İngilizce eğitimini bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek, yeni bir yaklaşımla ilk kez yaz okullarında uygulayacağız' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.