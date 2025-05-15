Özel Tiyatroların Kayıt Başvuruları Başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında başvuruların bugün başladığını ve 30 Haziran'a kadar süreceğini açıkladı. Başvurular, e-Devlet aracılığıyla 'ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr' adresinden yapılabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, başvuruların bugün başladığını duyurdu.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kayıtlar 30 Haziran'a kadar devam edecek.
Başvuru işlemleri, "ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel