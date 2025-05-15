Özel Tiyatroların Kayıt Başvuruları Başladı

Özel Tiyatroların Kayıt Başvuruları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında başvuruların bugün başladığını ve 30 Haziran'a kadar süreceğini açıkladı. Başvurular, e-Devlet aracılığıyla 'ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr' adresinden yapılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, başvuruların bugün başladığını duyurdu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kayıtlar 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Başvuru işlemleri, "ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti

Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren 'taht' diyaloğu: İkinci eş için

Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.