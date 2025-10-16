Haberler

Özel Tiyatrolara Destek Miktarı Yüzde 49,56 Arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların projelerine ayrılan destek miktarını bir önceki sezona göre yüzde 49,56 artırarak 97 milyon 216 bin liraya çıkardı. Toplam 434 özel tiyatronun başvurduğu süreçte 379 proje desteklenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, özel tiyatroların projelerine ayrılan destek miktarı bir önceki sezona göre yüzde 49,56 artırılarak 97 milyon 216 bin liraya yükseltildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sanat sezonunda özel tiyatro projelerine sağlanacak yardımlar için başvuru süreci tamamlandı.

Toplam 434 özel tiyatronun başvuruda bulunduğu süreçte, eksik belgelerini süresinde tamamlamayan 34 özel tiyatro dışındaki 400 başvuru değerlendirmeye alındı.

Yeni sanat sezonu için ayrılan destek miktarı bir önceki sezona göre yüzde 49,56 artırılarak, 97 milyon 216 bin liraya yükseltildi. Bu tutar, Bakanlık tarafından özel tiyatrolara bugüne kadar sağlanan en yüksek destek miktarı oldu.

379 özel tiyatro projesine destek verilmesi kararlaştırıldı

Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 236 profesyonel tiyatro, 65 çocuk oyunu ve 78 geleneksel tiyatro olmak üzere toplam 379 özel tiyatro projesine destek verilmesi kararlaştırıldı. Böylece, başvuruların yüzde 94,75'i olumlu sonuçlanarak destek kapsamına alındı.

Bakanlık tarafından özel tiyatrolara sağlanan desteklerle, tiyatro sektöründe kayıtlı istihdamın özendirilmesi, özel tiyatro salonlarının sanat hayatına katkısının artması ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca tiyatro sanatının, kalkınmada öncelikli bölgeler başta olmak üzere yurt sathına yayılması, daha fazla Türk oyun yazarına ait eserin tercih edilmesi ve böylece Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

2025-2026 sanat sezonu kapsamında destek almaya hak kazanan özel tiyatro projelerine ilişkin bilgilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün "www.guzelsanatlar.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Haberler.com

