SPOR Özel Sporcular, Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları için Malta'ya gitti - Haberler

Özel Sporcular, Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları için Malta'ya gitti

Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, 13-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Davetli Oyunları'na katılmak üzere Malta'ya gitti. İstanbul Havalimanı'nda hareket öncesi basın mensuplarına açıklama yapan özel sporcular, madalya sözü verdi.

Malta'da düzenlenecek 'Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları'nda bowling, atletizm ve masa tenisi gibi branşlarda Türkiye'yi temsil edecek kafile, 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İGA ekipleri tarafından özel olarak karşılanan sporcular, bilet bagaj işlemlerini yaptırdıktan sonra uçağa geçti. 13-18 Mayıs tarihleri arasında 23 ülkeden 800'ü aşkın sporcunun katılacağı etkinlikte Türkiye'yi temsil edecek Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları ve idarecileri madalya sözü verdi.

"MADALYALARLA GERİ DÖNECEĞİZ"

Özel Sporcular Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Ülkenin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engelli arkadaşlar. Kendi okullarında yıl boyunca antrenmanlarını yaptılar. Ulusal bazda bölge oyunlarında etkinliklerimize katıldılar. Ülkelerini temsil etmeye hak kazanan şanslı sporcu arkadaşlarımız. Tabii ki madalyalarla dönmek isteriz ama bizim için önemli olan katılmak. Onların başarma duygusunu tatmalarını sağlamak, olimpiyat atmosferini solumak. Başarı ikinci planla ama inanıyorum ki madalyalarla geri döneceğiz" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür eden İlgün, "Özel eğitim gereksinimli çocuklar olduğu için uçuş saatine kadar bizi çok güzel ağırlayacaklar" ifadelerini kullandı.

"BİLEĞİMLE KAZANACAĞIM"

Sporculardan Mehtap Balcı ise, "Kayseri Erciyes'ten katılıyorum. Atletizmde yarışacağım. Gülle atacağım, koşacağım. Bayrak koşusu yapacağım. Şampiyon olmaya gidiyorum. En azından katılmış olacağım" dedi. Bowlingde yarışacak Çağla Boyrazoğlu da, "Bowling oynamayı çok seviyorum. İyi ki gelmişim. Kazanacağım için mutluyum. Bileğimle kazanacağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı Yolcu Deneyimi Dizayn Şefi Hilal Kahraman ise özel sporcuları havalimanında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahraman, "Burada erişilebilir hizmetlerden sorumluyum. Otizm ve down sendromlu sporcularımızı uğurlamak için buradayız. Onlara ayciçeği yaka kartımızı da verdik. Bu kart görünmeyen engelleri görünür kılan bir kart. Tüm personelimiz bu kartı gördüğünde misafirlerimizin özel ihtiyaçları olabileceğini anlıyor ve o hassasiyetle yaklaşıyor. Danışmalardan da bu kartlarımız ücretsiz olarak karşılanabiliyor. İnşallah sporcularımız döndüklerinde de tekrar onları karşılayacağız" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel