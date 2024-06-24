Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Bakan Tekin'i Protesto Etti

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim alanında faaliyet gösteren sendika temsilcilerini davet ettiği buluşmaya çağrılmamalarını, yemeğin verildiği otel önünde protesto etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim alanında faaliyet yürüten sendika temsilcileri için Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin uygulamalı otelinde yemekli buluşma gerçekleştirdi. Eğitim-iş ve Eğitim-Sen başta olmak üzere bazı sendikalar buluşmaya katılmama kararı alırken; buluşmaya davet edilmeyen ve taban maaş uygulaması için bir aydır Meclis Parkı'nda oturma eylemi yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi eğitimciler, otel önünde Bakan Tekin'i protesto etti.

"Sayın Tekin, öğretmeniz, taban maaş bekliyoruz" yazılı pankartla birlikte buluşmanın gerçekleştiği otel önüne gelen sendika üyeleri, "Yüzbinlerce öğretmen, taban maaş bekliyor", "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.

"Özel sektör öğretmenlerinin talebi net"

Sendika üyesi eğitimcilerin otel önüne taşıdıkları oturma eylemlerinde; "Otelde toplantı salonuna kadar indik. Listede adımız yokmuş. Biz de nöbetimizin bugünkü kısmını buraya taşıdık. Sayın Bakan'ın çıkacağı noktada onu bekliyoruz. Söylem ve taleplerimizle buradayız. Özel sektör öğretmenlerinin talebi net. Biz yüzbinlerce öğretmeniz ve taban maaş bekliyoruz. Talebimizi duymayan kalmayacak, Bakan Tekin de buna dahil" denildi.