Özel Sektör Öğretmenleri Başkent'te Seslerini Duyurmaya Çalıştı: "On Bine Yakın Arkadaşımız İşsiz. Deprem Bölgesindeki Arkadaşlarımız İşsiz"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, depremzede öğretmenlerin talepleri, taban maaş ve özlük haklarıyla ilgili taleplerini iletmek için bugün Ankara’ya geldi. Aralarında deprem bölgesinden gelen öğretmenlerin de olduğu özel sektör öğretmenleri, yağmurun altında Milli Eğitim Bakanlığı'na seslerini duyurmaya çalıştı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkan Eren Edebali, "Biz bugün sadece bizi yok sayan ‘sizinle görüşmeyiz’ diyen bakanlığa ‘biz böyle görüşürüz’ demek için geldik. Biz bugün burada bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki arkadaşlarımız işsiz. Talebimiz net. Lokal bir politika. Bu sorumluluğu almak zorundalar. On bine yakın arkadaşımız işsiz” dedi.

Haber : DİLAN KUTLU- Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, depremzede öğretmenlerin talepleri, taban maaş ve özlük haklarıyla ilgili taleplerini iletmek için bugün Ankara'ya geldi. Aralarında deprem bölgesinden gelen öğretmenlerin de olduğu özel sektör öğretmenleri, yağmurun altında Milli Eğitim Bakanlığı'na seslerini duyurmaya çalıştı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkan Eren Edebali, "Biz bugün sadece bizi yok sayan 'sizinle görüşmeyiz' diyen bakanlığa 'biz böyle görüşürüz' demek için geldik. Biz bugün burada bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki arkadaşlarımız işsiz. Talebimiz net. Lokal bir politika. Bu sorumluluğu almak zorundalar. On bine yakın arkadaşımız işsiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmek ve basın açıklaması yapmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelen öğretmenler, Güvenpark'ta polis tarafından durduruldu. Polisin Bakanlık önünde yapılmak istenen açıklamaya izin vermemesi üzerine öğretmenler Eğitim Sen 1 Nolu Şube önünde bekleyişe geçti.

Bakanlık ile yapılan görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı yaşanılan deprem felaketinden sonra özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçilerinin sorunlarına duyarsız kalmıştır. Bugün burada deprem bölgesinden gelen, depremzede olan öğretmen arkadaşlarımız var. Onlar yaklaşık bir buçuk aydır en temel ihtiyaçlarını barınma sorununu işsizliği, yarınsızlığı ifade etmek için bakanlıkla bir buçuk aydan beri görüşmeye çalışıyorlar. Biz bugün sadece bizi yok sayan 'sizinle görüşmeyiz' diyen bakanlığa 'biz böyle görüşürüz' demek için geldik. Biz bugün burada bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki arkadaşlarımız işsiz. Talebimiz net. Lokal bir politika. Bu sorumluluğu almak zorundalar. On bine yakın arkadaşımız işsiz."

DEPREMZEDE ÖĞRETMEN: "ÖĞRENCİLERİMİ KAYBETTİM"

Malatyalı depremzede öğretmen Ahmet Kadirhan, "Dört ilimizde şartsız atama istiyoruz. Neden? Çünkü evimiz yok. Neden? Çünkü işimiz yok. Ben dört arkadaşımı öğrencilerimi kaybettim. Yakınlarımı saymıyorum, şehrimi kaybettim" dedi.

"ÖZELLİKLE DEPREMZEDE ÖĞRETMENLERİN BİRÇOĞU MAAŞLARINI ALAMIYORLAR"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Fındık ise ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Biz bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu almaya çalışıyoruz. Özellikle depremzede öğretmenlerin birçoğu maaşlarını alamıyorlar. Bu öğretmenler büyükşehirlere geldiğinde çok düşük ücretlerle kötü şartlarda çalışmaya zorlanıyorlar. Bu sorunlarla ilgili taban maaş talebimiz çok uzun süredir söylemek istediğimiz bir şeydi. Bu yüzden dedik ki, bugün Milli Eğitim'in kapısına geleceğiz. Bu şekilde dile getireceğiz. Türkiye'nin birçok yerinden Ankara'da toplandık. Deprem bölgesinden arkadaşlarımız geldiler. Depremzede aileler geldiler. Özel sektörde öğretmenler bir yıllık sözleşmelerle güvencesiz çalışıyor. Bugün özel sektörde çalıştırılan birçok öğretmen asgari ücretle ve altında çalıştırılıyor. Sigortaları eksik yatırılıyor. Öğretmenin adı yok, değeri yok."