Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği Güncellendi

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" güncellenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında güncellenen yönetmelikle, tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetleri konusunda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi.

Yönetmelikle, tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alması zorunlu tutuldu. Tıp merkezi bünyesinde açılacak doğum ünitelerine yönelik yeni kriterler belirlendi. Kayıtlar ve arşivler için bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde elektronik kayıt ve bildirim zorunluluğu getirildi.

Sağlık hizmeti ve hasta güvenliğine dair yeni düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda hasta sağlığı ve güvenliğiyle doğrudan ilişkili tüm tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendiren tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri getirildi. 24 saat hizmet veren ve şartları sağlayan tıp merkezlerinde acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulabilmesine imkan tanındı. Hangi cerrahi müdahalelerin tıp merkezinde yapılabileceğine dair standartlar güncellendi.

Planlama ve kadrolara dair yeni hükümler getirilerek yeni sağlık kuruluşu açılışı ve kadro taleplerinin değerlendirilmesi yıllık planlama kapsamına alındı.

Özel sağlık kuruluşu sahipliği için ilave kriterler belirlenerek 1219 sayılı Kanun kapsamında hekimlik mesleğinden yasaklı olan kişilerin tamamen, daha önce sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin ise 5 yıl süreyle yeni sağlık kuruluşu sahibi olması yasaklandı.

Polikliniklerin tıp merkezine dönüşümü teşvik edilerek iki ve daha fazla polikliniğin birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülmesine izin verildi. Buna yönelik teşvik amacıyla birleşen ruhsat sayısı kadar kadro verilmesine imkan tanındı.

Yine muayenehanelerde yeni tıbbi uygulama çerçevesi çizilerek buralarda başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon kurumları ile ünitelerinde sunulacak sağlık hizmetleri için bina ve fiziki şartları düzenleyen yeni kriterler de getirildi.