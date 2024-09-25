Üye Girişi
Haberler

Özel Okullarda Ders Kitaplarının Kullanımına Denetim

Özel Okullarda Ders Kitaplarının Kullanımına Denetim
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların MEB tarafından dağıtılan ders kitaplarını okutup okutmadığını denetlemek için valiliklere genelge gönderdi. İnceleme yapılması istenen okullar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun kitaplar kullanmak zorunda.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden 81 il valiliğine gönderilen genelgede; Bakanlığın hazırlayarak dağıttığı ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılması, kitapları okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılması istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 81 il valiliğine "Özel okullarda ders kitaplarının okutulması" konulu genelge gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin Talim ve Terbiye Kurulu'nca onaylı öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda yürütüldüğü hatırlatılan genelgede, Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının resmi okullarla birlikte özel okullara da dağıtıldığı ifade edildi. Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca dağıtımı yapılan ders kitapları dışında ilgili sınıf düzeylerinde Bakanlığımızca onaylanmış ders kitabı bulunmadığından, tüm okullarda ders kitabı olarak sadece Bakanlığımızca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan ders kitapları okutulabilecektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak Bakanlığımızca dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılması, ders kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında gerekli incelemenin yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Politika İnceleme Eğitim Güncel

İzmir Konak'ta otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti
Mourinho, derbi sonrası basın toplantısına neden katılmadığını açıkladı

Derbi sonrası basın toplantısına neden katılmadığını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? SON DAKİKA: Lübnan'da ne oluyor? İsrail, Lübnan'a neden saldırıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });