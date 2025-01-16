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Özel Okullarda Ders Kitapları Ücretsiz Olacak

Özel Okullarda Ders Kitapları Ücretsiz Olacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullardaki velilerden ders kitabı ücreti alınmayacağını duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması zorunlu hale getirildi. Uygulamanın amacı, ekonomik yükü azaltmak ve kalitesiz kitapları engellemek.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında ücret ödemeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta da bir dizi yeni düzenleme yapıldı. Bakanlıkça ilk olarak geçen yıl yapılan yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirilmişti.

Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e, konuya ilişkin yeni bir madde daha eklendi. Mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda, özel okullar tarafından velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret alınamayacak. Yeni düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayanıyor.

Mevzuattaki yeniliğin en önemli amacı, Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek. Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, Bakanlık birimlerince hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça bir inceleme sürecinden geçiriliyor. Özel okullara devam eden çocuğu bulunan velilerin, farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

"Ders kitabı" için ücret alınıp alınmadığı denetlenecek

Öte yandan mevzuat gereği "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması" ve "ders kitabı için ücret talep etmeme" konusunda, özel okulların kurucularının, kurucu temsilcilerinin ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden denetime tabi tutulan özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.

Cezai müeyyide uygulanabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek. Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek.

Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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