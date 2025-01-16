Üye Girişi
Haberler
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı

Özel Okullarda 'Ders Kitabı' Ücreti Olmayacak

Özel Okullarda 'Ders Kitabı' Ücreti Olmayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda öğrenci velilerinden 'ders kitabı' ücreti alınmayacağını duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren, Bakanlık onaylı ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu düzenleme ile velilerin ekonomik yükleri hafifletilecek ve yanlış öğrenmelerin önüne geçilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret ödemeyecek, özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk olarak geçen yıl yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e konuya ilişkin yeni madde daha eklendiği belirtilen açıklamada, mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda özel okullar tarafından velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret alınamayacağı kaydedildi.

Yeni düzenlemenin Bakanlık onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayandığı, mevzuattaki yeniliğin en önemli amacının ise Bakanlık denetiminden geçmeyen kitapların neden olabileceği yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek olduğu aktarıldı.

"Sınav sorularında MEB onaylı ders kitapları rehber olacak"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in merkezi sınav sorularının hazırlanmasında MEB onaylı ders kitaplarının rehber olacağına ilişkin ifadelerinin anımsatıldığı açıklamada, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve ortak sınavlar gibi merkezi sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının kaynak oluşturmasının amaçlandığı vurgulandı.

Düzenlemeyle özel okullara devam eden çocuğu bulunan velilerin farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesinin de hedeflendiği kaydedildi.

"Ders kitabı" için ücret alınıp alınmadığı denetlenecek

Öte yandan, mevzuat gereği derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması ve ders kitabı için ücret talep etmeme konusunda özel okulların kurucularının, kurucu temsilcilerinin ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor.

2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden kontrole tabi tutulacak özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.

Cezai müeyyide uygulanabilecek

MEB, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek.

Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek.

Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
img

Bu teklifi kimse reddedemez! Cimbom'a Zaha piyangosu vurdu
img

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
img

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.