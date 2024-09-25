Özel Okullara Ücretsiz Ders Kitabı Kullanma Zorunluluğu Getirildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı okul öncesi, 1, 5, hazırlık ve 9'uncu sınıflarda bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılması istendi.

Resmi Gazete'de 16 Şubat 2024'te yayınlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okullara bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını kullanma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda; 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre hazırlanan öğretim programlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5, hazırlık ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başladığı ve ders kitaplarının bakanlık tarafından hazırlandığı kaydedildi. Diğer sınıf düzeylerinde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden önce uygulanan öğretim programlarına devam edildiği dile getirildi. Bakanlık tarafından hazırlanan ders kitaplarının resmi okullarla birlikte özel okullara da dağıtıldığı bildirilerek, "Bakanlığımızca dağıtımı yapılan ders kitapları dışında ilgili sınıf düzeylerinde bakanlığımızca onaylanmış ders kitabı bulunmadığından, tüm okullarda ders kitabı olarak sadece bakanlığımızca 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan ders kitapları okutulabilecektir. Ayrıca MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 'Okullarda, bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının uygulanması esastır' hükmü yer almaktadır" denildi.

ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLEBİLECEK

Yazının devamında, bakanlık tarafından dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılması, kitapları okutmayan özel okulların tespiti halinde gerekli incelemenin başlatılması istendi. Ücretsiz ders kitabını kullanmayan özel okullara, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesindeki kademeli olarak para cezasından, çalışma ruhsatının iptaline kadar giden cezai müeyyideler uygulanabilecek.