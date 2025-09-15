Haberler

Özel Okulda Öğrenciye Şiddet: İki Öğrenci Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir özel okulda, teneffüste arkadaşları tarafından şiddete uğrayan 9. sınıf öğrencisi Y.E.A'nın bacağı kırıldı. Olayla ilgili olarak 2 öğrenci gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir özel okulda arkadaşları tarafından şiddete uğrayan öğrencinin yaralanmasıyla ilgili 2 öğrenci hakkında işlem yapıldı.

İddiaya göre, 9 Eylül'de ilçedeki bir özel okulda 9. sınıf öğrencisi Y.E.A, teneffüste 2 arkadaşı tarafından başına poşet geçirilerek elleri arkadan tutuldu.

Düşme sonucu bacağı kırılan ve ameliyat olan öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen 2 öğrenci, gözaltına alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 2 çocuk, ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösterip isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.