Özel Okulda Öğrenciye Şiddet: İki Öğrenci Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir özel okulda arkadaşları tarafından şiddete uğrayan öğrencinin yaralanmasıyla ilgili 2 öğrenci hakkında işlem yapıldı.

İddiaya göre, 9 Eylül'de ilçedeki bir özel okulda 9. sınıf öğrencisi Y.E.A, teneffüste 2 arkadaşı tarafından başına poşet geçirilerek elleri arkadan tutuldu.

Düşme sonucu bacağı kırılan ve ameliyat olan öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen 2 öğrenci, gözaltına alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 2 çocuk, ailelerine teslim edildi.