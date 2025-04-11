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Özel okulda maaş alamayan öğretmenler velileri isyan ettirdi

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Ankara'nın Sincan ilçesindeki özel bir okulda 3 aydır maaşlarını alamayan öğretmenlerin iş bırakması sonrası veliler mağduriyet yaşadı ve okul yönetimi tarafından tehdit edildiklerini iddia ettiler. Veliler, eğitim haklarının gasp edildiğini belirterek yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Özel okulda maaş alamayan öğretmenler işi bırakınca veliler isyan etti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde özel bir okulda 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden öğretmenlerin işi bırakmasının ardından öğrenciler mağduriyet yaşadı. Okul yönetimi ile görüşen veliler, okul müdürü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.

İddiaya göre, Özel Hece Koleji'nde öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları için iş bıraktı. Öğretmenlerin derse girmediği okulda veliler toplantı yapmak için bir araya geldi. Veliler, toplantıda okul yönetimi tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Süleyman Atak adlı veli, okul yönetiminin okula kayıt yaptıran herkese oğlak vereceğini ama böyle bir durumun gerçekleşmediğini iddia etti. Atak, "Çocuğumu okuldan aldım, farklı bir okula kayıt yaptırdım. 2,5 aylık ödediğim paranın geri iadesi için talepte bulundum" diye konuştu.

Murat Bacak adlı veli ise, "'Saat 10.00'da toplantı var' dediler. Okulun kapısından girdiğim an S.G. Bey 'Seninle ayrı görüşeceğiz. Çete ve örgüt lideri' dedi. Eşimin de üzerine yürüdü. Oradan bir başka kadın veli de 'Mağduriyetim' var dedi. Ona da 'Seninle de ayrı görüşeceğiz' dedi. Birkaç kişi S.G.'yi tutarak bizi tehdit etti" şeklinde konuştu.

Bacak, "Eğitimden mahrum kalan iki çocuğumun hakkını korumak suçsa yüce adalete sesleniyorum. İki tane çocuğum eğitim alamıyor. Hiçbir okula kayıtlarını yaptıramıyorum. Çocukların hakkını arayanlar tehdit edildi. En son bir eğitim kurumuna yakışmayacak olaylar yaşandı. Çocuklarımızın eğitim haklarını arıyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gazisi olduğunu iddia eden Bacak, haklarını yasal çerçevede arayacaklarını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - Güncel
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