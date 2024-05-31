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Özel Okul Öğretmenlerine Yüzde 100 Üzeri Maaş Artışı

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Özel okul alanında faaliyet gösteren 5 sivil toplum kuruluşu, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öğretmen sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde tüm okulların öğretmenlerine geçen yılki eylül ayı maaşlarına yüzde 100'ün üzerinde bir oranda artış yapıldığını açıkladı.

Özel okul alanında faaliyet gösteren 5 sivil toplum kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öğretmen sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde, tüm okulların öğretmenlerine geçen yıl ki eylül ayı maaşlarına yüzde 100'ün üzeri bir oranda artış yapıldığı bildirildi.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOP) Zehra Öztürk, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, Özel Öğrenim Derneği (ÖZDER) Başkanı Ahmet Akça, Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Başkanı Naci Atalay ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) Başkanı Enis Şener özel okul öğretmenlerinin ücretlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özel okullardaki öğretmen maaşlarının 5-6 yıl öncesine kadar gündem olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu yıllarda özel okul öğretmenleri, resmi okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarından daha fazla ücret almakta, hatta kimi kurumlarımızda bu maaşlar iki, üç katına kadar çıkmaktaydı. Ancak, pandeminin ardından tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon okullarımızın gelir gider dengelerini bozmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Son iki öğretim döneminde devletin özel okul ücretlerine yaptığı ücret sınırlandırmalarının özel okulların gelir gider dengelerini vahim duruma getirdiği vurgulanan değerlendirmede, "Dolayısıyla gelirlerinin neredeyse yüzde 70'i öğretmen ve çalışan maaşlarına ayrılan özel okullar, öğretmen maaşlarını, devlet öğretmenleri seviyesinde tutmakta zorlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Özel okulların brüt maaş ve çoğunlukla devlet öğretmenlerinin üzerinde maaş verdiği hatırlatılan açıklamada, "Ancak özellikle devlet okulu öğretmenine verilen seyyanen ücretten sadece damga vergisi kesildiği, SGK ve vergi kesintisi yapılmadığı da dikkate alındığında özel okullar kendi öğretmenine devlet okulu öğretmenine göre yüzde 40 daha fazla kesinti ödemektedir." bilgisi paylaşıldı.

İlgili Bakanlıklara, öğretmenlerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, resmi ve özel okul öğretmenleri arasındaki vergi farkının giderilmesi, özel okul öğretmenlerine de yeşil pasaport verilmesi, toplu taşıma sorunlarının çözülmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konularda taleplerin iletildiği bildirildi.

Öğretmenlerin her türlü sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi için çaba sarf edildiği vurgulanan değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öğretmen sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde tüm okullarımızın öğretmenlerine Sayın Bakanımızın ve derneklerimizin de tavsiyesi doğrultusunda geçen yıl ki eylül maaşlarına yüzde 100'ün üzerinde bir oranda artış yapıldığını memnuniyetle gözlemliyor ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Özel öğretim dernekleri olarak, çıkacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu da bir kez daha belirtiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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