Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "sınıf mevcudu" düzenlemesi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcutları, okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcutları, okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak. "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcudu okul öncesi eğitimde 20, ilkokul, ortaokul, fen ve sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik liseleri ile diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak. Güncel AA / Yasemin Kalyoncuoğlu milli eğitim bakanlığı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 'sınıf mevcudu' düzenlemesi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.