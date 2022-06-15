Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'ndaki özel öğrenciler, okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor, tavuk, tavşan, kedi ve köpek besliyor.

Sümer Kampüsü içindeki okulda, 14-27 yaş arasındaki orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler, ağırlıklı olarak yaşam becerilerine yönelik eğitim alıyor.

Bakanlık projesi kapsamında özel öğrenciler, bahçede sebze yetiştiriyor, barınaklardaki hayvanların yemini ve suyunu veriyor.

Okul Müdürü Mehmet Bozyer, AA muhabirine, üçüncü kademede yer alan okullarında 80 öğrenci bulunduğunu, otizmli öğrencilerin en fazla 4 kişilik, diğerlerinin de 8 kişilik sınıflarda eğitim gördüğünü söyledi.

Akademik bilgilerden çok yaşam becerilerine yönelik eğitim verdiklerini ifade eden Bozyer, öğrencilerin haftanın bir günü rehabilitasyon merkezlerine gittiğini aktardı.

Bozyer, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitim kurumlarına yönelik bir proje başlatıldığını, okulların ihtiyaçları ile fiziki şartlarına göre öğrenciler için alanlar oluşturulduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda okullarının bahçesi için sebze yatakları ve çocukların kullanabileceği tarım aletleri ile hayvan barınakları gönderildiğini aktaran Bozyer, Kocasinan Belediyesinin desteğiyle bunları okula yerleştirdiklerini kaydetti.

"Öğrencilerimiz uygulayarak ve yaşayarak hayatı öğreniyorlar"

Özel öğrencilerin öğretmenlerinin yardımıyla sebze ektiğini belirten Bozyer, "Öğrencilerimiz uygulayarak ve yaşayarak hayatı öğreniyorlar. Öğretmenlerimizin refakatinde sebze nasıl yetiştirilir, hayvan bakımı nasıl olur, bunları öğreniyorlar. Domates, çilek, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye ektiler. 10 tavuğumuz, 6 tavşanımız, 1 köpeğimiz ve kedilerimiz var. Eylül ayında da ördek almayı düşünüyoruz. Hayvanları gören öğrencilerin mutluluğu ve sevinci bize de mutluluk veriyor. Öğrenci, sabah gelip tavşanı seviyor, okula sevinçle geliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Şerife Yalçınkaya ise okulu çok sevdiğini, özellikle bahçedeki tavşanlar, tavuklar ve köpekle ilgilendiğinde mutlu olduğunu dile getirdi.

Otizmli Rıza Kayar da okulda tavşan ve tavuk bulunmasına sevindiğini anlattı.