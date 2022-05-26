Özel öğrencilerden sanat sergisi - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tüm yıl ortaya çıkarttıkları sanat eserlerini sergi ile taçlandırdı. Alışveriş merkezinde gerçekleşen sanat sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ÜRÜNLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler uzun zamandır işledikleri ürünleri sanatseverlerle buluşturdu. Sanat sergisinde seramik, taş boyama, ahşap boyama, süs kabağı, keçeden ürünler, geri dönüşüm malzemesinden sanatsal eserler yer aldı. Ayrıca sergide mutfak atölyesi, el sanatları atölyesi, zekâ ve akıl oyunları atölyesi etkinliği de düzenlendi. Serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Kalaç, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNE ATIF

Sanat sergisini ziyarete gelenlere özel bir sürpriz de vardı. Sergi boyunca piyona ve keman dinletisi de sanatseverlere keyifli vakit geçirmesine vesile oldu. Geri dönüşümün önemine atıfta sunulan serginin bir kısmında, doğadan toplanan taşlar, ağaç dalları vb. malzemeler renklendirilerek öğrencilerimizin kendi fikirlerini de katarak yeni bir bakış açısı ile yeniden hayat buldu. Diğer bir kısım çalışmada ise hemen her evde bulunan atık materyaller (ip, plastik kaşıklar, atık ev fayansları, yumurta kartonları, zincirler vb) ile kompozisyonlar oluşturuldu. Son bir grup çalışmada ise geleneksel Türk sanatlarından çini ve seramik sanatının bireylere öğretilmesini sağlanması için yapılan örnekler sergilendi.

SANAT SERGİSİNDE ATÖLYELERLE

Mutfak atölyesinde cezerye yapan öğrenciler yaptıkları ürünleri sergiye ziyarete gelen konuklara ikram ettiler. Ardından Zekâ ve Akıl oyunları atölyesinde de öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde çeşitli oyunlarına katılımda bulundu. El sanatları atölyesinde ise taş, yumurta kabı gibi çeşitli materyaller kullanarak boyama çalışmaları yaptılar.

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