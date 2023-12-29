Özel öğrenciler toprakla rehabilite edilerek üretici oluyor

Kastamonu İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan projede, özel öğrencilerin toprakla rehabilite edilerek gelecekte üretici olmaları hedefleniyor.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Yardımcısı Hatice Yalçın ve El Sanatları Öğretmeni Türkan Özdemir öncülüğünde 2022 yılında eTwinning "Çiçeklerin Dili" projesi hazırlandı. Projenin başarıya ulaşması üzerine okul tarafından "Benim Bahçem Benim Dünyam" projesi hayata geçirildi. Kastamonu Belediyesi tarafından okul bahçesine kurulan serada ilk olarak özel bireyler, saksılara çeşitli bitkiler dikti.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu yıl ise "Benim Engelim Üretim Yapmama Engel Değil" projesini hazırladı.

Proje kapsamında 10 özel öğrenci bir yandan okuldaki serada toprakla uğraşarak rehabilite olurken bir yandan çilek ve sebze yetiştirmeyi öğreniyor. Çoğu kırsal bölgede yaşayan öğrencilerin ailelerine de verilecek eğitimin ardından kendi bahçelerinde oluşturulacak 200'er metrekare alanda öğrenciler aileleriyle çilek yetiştirecek.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Kesgin, AA muhabirine, çeşitli projelerle öğrencilerin hayatına dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra sosyal gelişimine yönelik de çalışmalar yaptıklarını belirten Kesgin, "Sosyal becerilerini geliştirip bunu iş ve istihdama aktarabilmeleri açısından eTwinning projeleri de yapıyoruz. Geçen yıl başlattığımız projenin devamı olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yeni bir proje başlattık." dedi.

İlk olarak okul bahçesinde sera kurulduğunu anlatan Kesgin, "Burada ilk olarak küçük saksılara bitkiler ekiliyor. Burada uygulamalı olarak öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitimi velilerimize de yayacağız." diye konuştu.

Okulu Müdür Yardımcısı Hatice Yalçın ise projelerini genişleterek ülkeye yaymak istediklerini dile getirdi.

"Bu serada da ilk olarak çocuklara bahçeciliği sevdireceğiz"

Ailelerin de proje içinde olduğunu aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"10 öğrencimiz ve 10 ailemize sebze ve çilek yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler vereceğiz. Kendi bahçelerinde çilek üretebilmeleri için Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 200 metrekare çilek bahçesi kurulacak. Malç, sulama sistemi, su tankı ve çilek fideleri verilecek. Ailelere ve öğrencilere konu ile ilgili eğitim verilerek iki yıl süresince aileler takip edilecek. Okulumuz İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eTwinning için kurulan sera, eğitim serası olarak kullanılacaktır. Bu serada da ilk olarak çocuklara bahçeciliği sevdireceğiz, sebze dikmeyi öğreteceğiz."

Projelerle öncü olmaya çalıştıklarını dile getiren Yalçın, "Bu proje tarım tarafından ilk kez uygulanıyor. Burada elde edeceğimiz başarıya göre Türkiye'ye yayılması hedefleniyor. Böyle bir sosyal sorumluluk projesine dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Asıl amacımız burada bahçeciliği öğreterek, mezun olduktan sonra özel bireylerimizin istihdamına katkı sağlamak. Hem ekonomiye hem de ailelerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız toprakla uğraşırken çok mutlu oluyor"

El Sanatları Öğretmeni Türkan Özdemir, çocukların toprakla haşır neşir olması için projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Özdemir, "Hekimlerimizle toprakla uğraşan çocuklarla ilgili görüştüğümüzde çocuklara çok iyi geldiğini öğrendik. Çocuklarımız toprakla uğraşırken çok mutlu oluyor. Gözlerindeki o parlamayı, o mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz." dedi.