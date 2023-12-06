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Özel öğrenciler halaylarla eğlendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki özel öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde farklı etkinliklerle günün tadını çıkarttı. Yüksekova Özel Eğitim ve Uygula Okulu tarafından düzenlenen etkinliklerle çocuklar güzel bir gün geçirdi.

Özel öğrenciler halaylarla eğlendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki özel öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde farklı etkinliklerle günün tadını çıkarttı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programları devam ediyor. Yüksekova Özel Eğitim ve Uygula Okulu tarafından düzenlenen etkinliklerle çocuklar güzel bir gün geçirdi.

Özel çocukların mutluluklarına ortak olduğunu belirten Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Yiğit, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Yüksekova Özel Eğitim ve Uygula Okulunda yapılan etkinliğe katıldık. Bugün gerçekten mutlu oldum çünkü güzel ve keyifli oldu. Mutlulukları bizleri mutlu etti. Bizde onlarlar eğlendik. Tek bir gün değil aslında her gün bunlar için mutlu anlar yaşatılmalıdır. Böyle güzel bir etkilik hazırlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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