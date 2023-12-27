Özel Kuvvetler Komutanlığı, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 104. Yıl Dönümünde Paraşüt Atlayışı Gerçekleştirdi
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından '27'li Paraşüt Atlayışı' gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, askerlerin paraşütle atladığı anların görüntüleri yer aldı. Uçaktan atlayarak havada bir süre süzülen askerler, önce birbirlerine kenetlendi, daha sonra birbirlerinden ayrılarak bireysel atlayışlarını sürdürdü.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından "27'li Paraşüt Atlayışı" gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, askerlerin paraşütle atladığı anların görüntüleri yer aldı.
Uçaktan atlayarak havada bir süre süzülen askerler, önce birbirlerine kenetlendi, daha sonra birbirlerinden ayrılarak bireysel atlayışlarını sürdürdü.