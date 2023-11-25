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Özel, merhum İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti-1

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'te 25 Kasım Devlet Günü dolayısıyla Kovaci Şehitliğinde düzenlenen törene katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'te 25 Kasım Devlet Günü dolayısıyla Kovaci Şehitliğinde düzenlenen törene katıldı. CHP lideri Özel, daha sonra merhum Bosna Hersek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı. Özel Saraybosna'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Aliya İzzetbegoviç Dış Politika Politika Dünya Güncel Haberler

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