Özel Hizmet Ekibi, Çin'in Haikou Şehrinde Mahsur Kalan Turistlere Yardımcı Oluyor

HAİKOU, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou şehrinde son Kovid-19 dalgası sırasında mahsur kalan turistlerin dönüşünü kolaylaştırmak için çabalar sürüyor. Yerel yetkililer, mahsur kalan turistlerin zamanında evlerine dönebilmelerine yardımcı olmak için özel bir hizmet ekibi kurdu.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou şehrindeki limanda, mahsur kalan turistlere eşlik eden, aynı zamanda özel hizmet ekibi üyesi olan bir trafik polisi, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou şehrindeki mahsur kalan turistleri taşıyan bir aracı Xinhai Limanı'ndaki gemiye yönlendiren bir özel hizmet ekibi üyesi, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou şehrindeki Haikou Meilan Uluslararası Havaalanı'nda uçuş planlaması ve operasyonunu yürüten bir özel hizmet ekibi üyesi, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou şehrindeki Haikou Meilan Uluslararası Havaalanı'nda, mahsur kalan bir turiste sağlık bilgilerini kontrol etmesi için yol gösteren bir özel hizmet ekibi üyesi, 18 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou şehrindeki mahsur kalan turistleri taşıyan bir aracı Xinhai Limanı'ndaki gemiye yönlendiren bir özel hizmet ekibi üyesi, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)