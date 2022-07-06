Son dakika haber! Mardin'de özel hastanede yangın (1) - Haberler

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Son dakika haber! Mardin'de özel hastanede yangın (1)

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Son dakika haberleri: MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir özel hastanede yangın çıktı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir özel hastanede yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki bir özel hastanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde ve servislerde yatan hastaların tahliyesi sürerken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da hastaneye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.


Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

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