Özel Harekat Polisi Mustafa Karapınar'ın Şehit Olan Babası da Özel Harekat Polisi Çıktı

BABASI DA ÖZEL HAREKAT POLİSİYMİŞ; O DA ŞEHİT OLMUŞMersin'de, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın (28) babası Ali Karapınar'ın...

BABASI DA ÖZEL HAREKAT POLİSİYMİŞ; O DA ŞEHİT OLMUŞ

Mersin'de, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın (28) babası Ali Karapınar'ın (49) da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Mustafa Karapınar'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
