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Özel Harekat Polisleri Suriye'ye Uğurlandı

Özel Harekat Polisleri Suriye'ye Uğurlandı
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Osmaniye'de düzenlenen törenle Suriye'ye görev yapacak olan Özel Harekat polisleri dualar eşliğinde uğurlandı. Törene Vali Erdinç Yılmaz ve diğer yetkililer katıldı.

SURİYE'de görev yapacak olan Özel Harekat polisleri, Osmaniye'de düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene; Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve görev yapacak personelin aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz, polislerin kutsal bir göreve çıktıklarını vurgulayarak, "Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarımız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün" dedi. Duaların ardından Özel Harekat polisleri, mesai arkadaşları ve aileleriyle vedalaşarak Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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