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Özel harekat polisleri Hatay ve Adıyaman'da enkazdan 2 kişiyi kurtardı

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Özel harekat polisleri Hatay ve Adıyaman'da enkazdan 2 kişiyi kurtardı

Özel harekat polisleri ile vatandaşların destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında Adıyaman ve Hatay'da biri çocuk 2 kişi depremde yıkılan binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Özel harekat polisleri ile vatandaşların destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında Adıyaman ve Hatay'da biri çocuk 2 kişi depremde yıkılan binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından bir erkek ile İskenderun'da bir çocuk, özel harekat polisleri ve vatandaşlarca sağ kurtarıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Hatay Güncel Haberler

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