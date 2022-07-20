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Özel harekat polisi tayin yolunda kazada hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Özel harekat polisi tayin yolunda kazada hayatını kaybetti, eşi yaralandı

ŞANLIURFA'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü özel harekat polisi Ferhat Özel (35) yaşamını yitirdi, eşi Sümeyye Özel yaralandı.

ŞANLIURFA'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü özel harekat polisi Ferhat Özel (35) yaşamını yitirdi, eşi Sümeyye Özel yaralandı. Kocaeli'de görevli Özel'in tayininin çıktığı Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Suruç ilçesinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 66'ncı kilometresinde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan özel harekat polisi Ferhat Özel, tayininin çıktığı Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktı. Eşi Sümeyye Özel ile yeni görev yerine giden Ferhat Özel, yönetimindeki 41 KS 045 plakalı otomobille, bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 38 KP 884 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki polis memuru Ferhat Özel hayatını kaybetti, yaralı eşi Sümeyye Özel ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Diyarbakır Şanlıurfa Kocaeli Güncel Haberler

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