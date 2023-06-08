Özel harekat polisi Muhammed Haymana'nın naaşı memleketine uğurlandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden özel harekat polisi Muhammed Haymana'nın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Haymana için Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Dua edilmesinin ardından Haymana'nın naaşı, memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Törene, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve emniyet personeli katıldı.