Özel Harekat Başkanı Türker, Hakkari'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel Harekat Başkanı Türker, Hakkari'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Özel Harekat Başkanı Türker, Hakkari'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Hakkari'de ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

HAKKARİ (AA) - Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Hakkari'de ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türker, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan ile kuruma yönelik projeleri yerinde inceledi.

Türker ve Poçan, daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Türker'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel eşlik etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat, Hakkari, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title