Üye Girişi
Haberler

Özel halk otobüsünde çıkan tartışma sonucu yolcu öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir özel halk otobüsünde çıkan tartışma sonucu yolcu pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Bedirhan K., sahibi oldukları özel halk otobüsünün şoförü ile tartışan yolcu Erdal Kara'yı gittikleri evinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, 30 Ağustos günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde özel halk otobüsüne binen Erdal Kara ile aracın şoförü Emirhan S. arasında tartışma çıktı. Dİğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Olayı haber alan otobüsün sahibi Nizam K. ve oğlu Bedirhan K., akşam saatlerinde Erdal Kara'nın evine gitti. Burada yaşanan tartışmada Bedirhan K., yanındaki pompalı tüfekle Kara'ya 4 el ateş etti. Yaralanan Erdal Kara, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Bedirhan K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bedirhan K., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdal Kara'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün Kartepe ilçesindeki Karadere Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kestanelik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Kartepe Kocaeli Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

 Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2024 MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı? Bein Sports 3 CANLI izle! (MANCHESTER CITY- LIVERPOOL) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Manchester United FC- Liverpool maçı ne zaman? Manchester United FC- Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? 1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title