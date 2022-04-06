Ücretsiz seyahat hakkı kapsamında 7 yılda 1,3 milyar liraya yakın gelir desteği ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ücretsiz seyahat hakkı kapsamında gelir desteği ödemeleri çerçevesinde geçen yıl 222 milyon 648 bin lira ödenek aktardıklarını belirterek, "2015 yılından itibaren 2022 yılı şubat ayı dahil olmak üzere toplamda 1 milyar 278 milyon 41 bin lira ödeme yaptık." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ücretsiz seyahat hakkından 65 yaş ve üzeri yaşlılar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri ile şehit yakınları ve gazilerin yararlandığını hatırlatan Yanık, "Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesini artırdık. Yapılan değişiklikle Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1330 lira desteği de 1995 liraya çıkardık." bilgisini verdi.

"Toplam 1 milyar 278 milyon 41 bin lira ödeme yaptık"

Bakan Yanık, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde ise şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1000 lira desteği 1500 liraya çıkardıklarını belirterek, "Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 800 liralık desteği ise 1200 liraya yükselttik." ifadesini kullandı.

Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere yönelik geliştirdikleri politika ve sunulan hizmetlerin temel çerçevesini, sosyal içerme, hak temelli yaklaşım, aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifi ile belirlediklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Ücretsiz seyahat hakkı kapsamında gelir desteği ödemeleri çerçevesinde geçen yıl 222 milyon 648 bin lira ödenek aktardık. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren 2022 yılı şubat ayı dahil olmak üzere toplam 1 milyar 278 milyon 41 bin lira ödeme yaptık. Bakanlık olarak mevcut gereksinim durumunu gözeterek sunulan hizmetlerimizin kalitesini korumayı hedefliyoruz."