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Özel Halk Otobüslerinin Siyasi Faaliyetlerde Kullanımına Yasak

Özel Halk Otobüslerinin Siyasi Faaliyetlerde Kullanımına Yasak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, siyasi faaliyetlerde kullanılan özel halk otobüslerinin ruhsatının iptal edilmesini öngören teklifi oy çokluğuyla kabul etti. Maddeye eklenen düzenlemelerle birlikte taşımacılık ruhsatları daha sıkı denetlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, siyasi faaliyetlerde kullanılan özel halk otobüslerinin ruhsatının iptal edilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığındaki toplantı, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında, "Özel Halk Otobüslerinin Hizmet Kalite Kesintisi Değerlendirme Cetveli"ne "Aracın siyasi içerikli veya yasa dışı faaliyetlerde kullanılması, kullandırılması, kiraya verilmesi sonucunda otobüs taşımacılarının ruhsatı iptal edilir. Toplu taşıma aracı kullanım belgesiyle verilen taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı geri alınır." maddesinin eklenmesi teklif edildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, mevcut cetvelde konuya ilişkin yaptırım olarak 400 bilet cezası kesildiğini söyledi.

Cezanın caydırıcı olduğunu savunan Aksu, ayrıca otobüs sahibinin izni olmadan şoförün yaptığı bir eylemde otobüs sahibinin de ceza alabileceğini kaydetti.

Aksu, "Otobüs taşımacılarının ruhsatının iptal edilmesi maddesi çok ağır. Biz buna katılmıyoruz. Biz, bunun değiştirilmesini teklif ediyoruz." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ise taşımacının kendisinin siyasi içerikli veya yasa dışı faaliyetlere katılması durumunda taşımacılık ruhsatının iptal edilebileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, maddede yer alan "siyasi içerik" kavramından kastedilenin ne olduğunu sordu.

Söz alan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, geçen yıl bununla ilgili iki olay yaşadıklarını ve bu nedenle söz konusu maddeyi gündeme getirdiklerini anlattı.

Otobüs sahiplerine verilen 400 biletlik cezaya değinen Demet, "Bu arkadaşa 400 bilet ceza verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Bu arkadaşlar zaten o cezayı fazlasıyla kazanıyor. Burada ruhsat iptali gerekiyor. Ruhsat iptalini yaptık. Mahkemeden, TUDES'te (Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi) böyle bir ceza maddesi olmadığından dolayı geri döndü. Biz bunu maddeye koyalım." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise özel halk otobüsü esnafının İBB'den hak edişleriyle ilgili problem yaşadığını aktararak, bununla ilgili bir protesto eyleminin bu kapsama girip girmeyeceklerini İETT Genel Müdürü Demet'e sordu.

Bunun üzerine Demet, "Kesinlikle, asla girmez. Burada İETT'nin genel müdürü olarak ifade ediyorum." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün de söz konusu maddenin düzenleneceğini belirterek, bunun net bir şekilde ifade edileceğini kaydetti.

Yeniden düzenlenerek sunulan madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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