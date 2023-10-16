Özel halk otobüsçülerinden araçlara 'ücretsiz yolcu taşımayacağız' yazısıTÜRKİYE genelinde her ayın 1'i ile 4'ü arasındaki günler dışında ücretsiz yolcu taşımayacağını açıklayan özel halk otobüsçüleri, Ankara'daki araçlarına konuyla ilgili bilgilendirme yazısı yapıştırdı.

Özel halk otobüsçülerinden araçlara 'ücretsiz yolcu taşımayacağız' yazısı

TÜRKİYE genelinde her ayın 1'i ile 4'ü arasındaki günler dışında ücretsiz yolcu taşımayacağını açıklayan özel halk otobüsçüleri, Ankara'daki araçlarına konuyla ilgili bilgilendirme yazısı yapıştırdı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, dün Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde, şehit ve gazi aileleri ile emniyet ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları sadece her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz taşıyacaklarını açıklamıştı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, bugün Yenimahalle'deki İlçe Terminali'nde basın açıklaması yaparak dün alınan kararı hatırlatıp, "Şehit ve gazi yakınları, emniyet mensupları ve basın mensupları dışında ücretsiz ve indirimli tarifeden faydalanan yolcularımızın diğer günlerde kamu otobüsleri ile seyahatlerine devam etmelerini istemekteyiz" dedi. Açıklamanın ardından Ankara'da faaliyet gösteren özel halk otobüslerine konuyla ilgili bilgilendirme yazısı asıldı.